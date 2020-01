SPD-Opposition: Unterstützung für die Medienvielfalt in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Angesichts allgemein sinkender Auflagen in der nordrhein-westfälischen Zeitungslandschaft fordert die SPD-Opposition Förderungsmaßnahmen der schwarz-gelben Landesregierung. In einer über 300 Seiten starken Antwort auf eine Große Anfrage der SPD sei die Landesregierung zwar «ihrer Dokumentationspflicht nachgekommen», sagte der medienpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Alexander Vogt, am Donnerstag in Düsseldorf. Konkrete Vorschläge gebe es aber nicht.

Von dpa