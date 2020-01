Wegen Motorbrand: 40 Schüler müssen aus Bus raus

Bad Münstereifel (dpa/lnw) - Wegen eines Brandes im Motorraum haben 40 Schüler in Bad Münstereifel ihren Schulbus verlassen müssen. «Gute Reaktionen mehrerer Personen» hätten bei dem Vorfall Schlimmeres verhindert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach sei der Busfahrer am Mittwochmittag durch entgegenkommende, wild gestikulierende Autofahrer auf den Rauch im Frontbereich aufmerksam gemacht worden. Der Busfahrer stoppte, erkannte den aufsteigenden Rauch und veranlasste die Räumung des Fahrzeugs. Zeitgleich löschte ein Tankstellenbesitzer mit einem Feuerlöscher den Brand.

Von dpa