Trainer Rose will dürftige Bilanz gegen Leipzig aufbessern

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach geht mit Zuversicht in das Bundesliga-Spitzenspiel bei Tabellenführer RB Leipzig. «Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns und sind alle voll motiviert», sagte Trainer Marco Rose zwei Tage vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in seiner Heimatstadt. Bis auf Tony Jantschke und Rami Bensebaini stehen dem Tabellendritten alle Profis zu Verfügung. Vor allem im Mittelfeld hat Rose die Qual der Wahl: «Auch diesmal wird es unpopuläre Entscheidungen geben», kündigte der Coach am Donnerstag an.

Von dpa