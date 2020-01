Alcácer-Wechsel vom BVB zum FC Villarreal fix

Dortmund (dpa) - Der Transfer des spanischen Stürmers Paco Alcácer von Borussia Dortmund zum FC Villarreal ist perfekt. Der BVB bestätigte am Donnerstagabend die Einigung mit dem Tabellenachten der Primera División. Über die Ablösezahlung machte der Fußball-Bundesligist zunächst keine Angaben, im Gespräch waren rund 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Der Verkaufserlös könnte der Borussia weiteren finanziellen Spielraum für die geplante Verpflichtung von Nationalspieler Emre Can eröffnen.

Von dpa