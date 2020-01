Hummels: 50+1-Regel «schön in der Theorie»

Düsseldorf (dpa) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mats Hummels hält die 50+1-Regel für in der Praxis nicht sehr bedeutsam. «Für mich klingt das nicht nach einer großen Veränderung, sollte das mal fallen», sagte der Abwehrspieler von Borussia Dortmund am Donnerstag auf dem Kongress Spobis in Düsseldorf. Durch die unterschiedlich hohen Einnahmen von Sponsoren gebe es ohnehin schon eine Kluft zwischen den Clubs.