Mutmaßlicher Sprenger von Geldautomaten gefasst

Hünxe (dpa/lnw) - Auf einer Autobahnraststätte bei Hünxe (Kreis Wesel) hat die Polizei einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der in seinem Auto Sprengstoff transportierte. Während der Ermittlungen mussten die Raststätte und die Autobahn A3 in der Nacht zum Freitag in beiden Fahrtrichtungen für Stunden gesperrt werden. Der Wagen hatte ein niederländisches Kennzeichen, die Polizei vermutet, dass der Fahrer Niederländer ist.

Von dpa