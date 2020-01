Lügde: AWO-Mitarbeiter sah keine Hinweise auf Vergehen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags zum Kindesmissbrauch in Lügde hat ein Zeuge dementiert, dass die missbrauchte Pflegetochter in verwahrloste Zustände gegeben worden sei. Bei seinem ersten Besuch auf dem Campingplatz des Pflegevaters in Lügde sei ihm nicht Bemerkenswertes aufgefallen, sagte der Sozialpädagoge der Arbeiterwohlfahrt Höxter am Freitag als erster Zeuge des Ausschusses.

Von dpa