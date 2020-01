Effenberg empfiehlt Umdenken bei Müller, Hummels und Boateng

München (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw sollte nach Einschätzung des früheren Fußball-Nationalspielers Stefan Effenberg bei den drei aussortierten Weltmeistern über ein Comeback nachdenken. Löw hatte Thomas Müller (30), Mats Hummels (31) und Jérôme Boateng (31) im März 2019 nicht mehr für die Nationalmannschaft berücksichtigt. «Löw muss bei Thomas Müller UND Mats Hummels UND Jérôme Boateng über eine Rückkehr nachdenken, weil alle drei derzeit überzeugen. Denn Fakt ist, dass in der Nationalmannschaft das Leistungsprinzip gelten muss», schrieb Effenberg (51) am Freitag in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal «t-online.de».

Von dpa