Ausrede nach Alkoholfahrt: Großmutter ist gefahren

Mettmann (dpa/lnw) - Mit einer Oma-Ausrede haben drei Männer in Mettmann versucht, sich nach einer nächtlichen Alkohol-Autofahrt mit Unfall aus der Verantwortung zu ziehen. Die drei jungen Leute im Alter zwischen 18 und 22 Jahren gaben gegenüber den verständigten Polizisten an, den demolierten Wagen nicht gefahren zu sein, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Angeblich saß die Großmutter des 22-Jährigen am Steuer. Sie habe nach dem Unfall ein Taxi genommen, um damit nach Hause zu fahren. Eine Befragung der Frau und Spuren vor Ort hätten diese Aussage jedoch widerlegt.

Von dpa