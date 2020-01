Förster aus Bayern ist Deutschlands bester Hirschrufer

Dortmund (dpa/lnw) - Förster Fabian Menzel aus Bayern ist in diesem Jahr Deutschlands bester Hirschrufer. Bei der europaweit größten Jagdmesse in Dortmund setzte sich der 40-Jährige am Freitag gegen elf weitere Imitatoren durch. «Ich habe aus Jux und Dollerei mitgemacht», sagte der frisch gekürte Sieger aus Nüdlingen bei Bad Kissingen der Deutschen Presse-Agentur. «Das Hirschrufen ist ein großes Hobby.» Er sei zum vierten Mal bei der «Jagd & Hund» angetreten.

