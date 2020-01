Laschet zu Brexit: «Schmerzhafter historischer Tag»

Brüssel (dpa/lnw) - Unmittelbar vor dem Austritt der Briten aus der Europäischen Union hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Bedeutung Großbritanniens für Nordrhein-Westfalen betont. «Die große Erfolgsgeschichte unseres Landes ist nur denkbar gewesen, weil Großbritannien in den Anfangsjahren an der Seite unseres Landes stand», sagte Laschet am Freitag in Brüssel. Es sei ein schmerzhafter historischer Tag. Die Freundschaft mit Großbritannien werde nun auf anderen Wegen weiterentwickelt.

Von dpa