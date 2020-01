Nübel zurück im Schalke-Tor

Berlin (dpa) - Alexander Nübel steht erstmals nach der Verkündung seines Wechsels zum FC Bayern im Sommer wieder im Tor des FC Schalke 04. Nach seiner Rotsperre von vier Spielen spielt der 23-Jährige wie angekündigt von Beginn an für den Revierclub in der Bundesliga-Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) bei Hertha BSC. Sein Ersatzmann Markus Schubert fällt wegen Problemen an der Patellasehne aus.

Von dpa