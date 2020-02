Ex-Bundestrainer Vogts: «Es gab diese Handys nicht»

Düsseldorf (dpa) - Borussia Mönchengladbachs einstiger Meister-Kapitän Berti Vogts bedauert die heutigen Fußballprofis. «Auch früher waren manche Profis Popstars, wie Günter Netzer. Aber es gab diese Handys nicht und die Mentalität der Menschen oder der Journalisten, einen auf Schritt und Tritt zu verfolgen», sagte der 73 Jahre alte frühere Bundestrainer dem Online-Portal «Sportbuzzer». «Wenn man da mal was Langhaariges im Arm hatte, stand das nicht am nächsten Tag in der Zeitung.»

Von dpa