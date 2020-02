Fußbruch: Spitzenreiter Bielefeld länger ohne Voglsammer

Bielefeld (dpa) - Spitzenreiter Arminia Bielefeld muss in der 2. Fußball-Bundesliga längere Zeit auf Stürmer Andreas Voglsammer verzichten. Der 28-Jährige zog sich nach Angaben der Arminia im Punktspiel am Freitagabend bei Erzgebirge Aue (0:0) einen Mittelfußbruch zu. Voglsammer liegt mit zehn Toren und fünf Torvorlagen auf Rang drei der Scorerliste. Glimpflicher kamen Mittelfeldspieler Manuel Prietl (leichte Gehirnerschütterung) und Cedric Brunner (Platzwunde am Kopf) davon. Beide sollen zu Beginn der Woche das Training wieder aufnehmen können.

Von dpa