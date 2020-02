Streifenwagen in Mettmann steht in Flammen

Mettmann (dpa/lnw) - Ein geparkter Streifenwagen hat am Freitagabend in Mettmann in Flammen gestanden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von vorsätzlicher Brandstiftung aus, wie sie am Samstag mitteilte. Ein Zeuge habe zwei Jugendliche in der Nähe des brennenden Autos weglaufen sehen. Menschen wurden nicht verletzt.