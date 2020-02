Große Lagerhalle in Frechen brennt ab

Frechen (dpa/lnw) - Eine Lagerhalle in Frechen (Rhein-Erft-Kreis) ist in der Nacht zu Sonntag komplett abgebrannt. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, wie ein Sprecher des Löschzuges am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr war zeitweise mit 220 Einsatzkräften aus dem gesamten Rhein-Erft-Kreis vor Ort. Laut Feuerwehrsprecher dauert der Einsatz wohl noch bis zum Abend: «Die Halle ist teilweise einsturzgefährdet und kann daher nicht betreten werden.» Es müsse zunächst mit schwerem Werkzeug ein Weg für die Einsatzkräfte frei gemacht werden.