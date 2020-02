Pflichtspieldebüt für Wolfsburgs Winter-Neuzgang Pongracic

Paderborn (dpa) - Wolfsburgs Winter-Neuzugang Marin Pongracic gibt im Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Paderborn sein Pflichtspieldebüt für den VfL. Der von RB Salzburg gekommene Verteidiger steht in der Startformation von Trainer Oliver Glasner für die Partie am Sonntag (18.00 Uhr/Sky). Für den verletzten Torjäger Wout Weghorst stürmt Daniel Ginczek von Beginn an. Bei den Paderbornern sitzen die Neuzugänge Samuel Fridjonsson und Antony Evans zunächst auf der Bank.

Von dpa