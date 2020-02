Zehnjährige im Sauerland weiter vermisst

Menden (dpa/lnw) - Ein zehnjähriges Mädchen aus Menden im Sauerland wird weiter vermisst. Am Montagmorgen sollte entschieden werden, in welchem Umfang die Suche nach dem seit zwei Tagen verschwundenen Kind fortgesetzt wird, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Mädchen sei am Samstag in einem unbeobachteten Moment aus der Wohnung der Eltern verschwunden und vermutlich in einem rosafarbenen Pyjama und barfuß unterwegs. Die Zehnjährige ist nach Polizeiangaben Autistin.

Von dpa