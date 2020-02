Museum Folkwang: Eintritt in Sammlung bleibt dauerhaft frei

Essen (dpa/lnw) - Der Eintritt in die Dauerausstellung des Essener Kunstmuseums Folkwang bleibt frei. Die Krupp-Stiftung werde die Finanzierung für weitere anderthalb Jahre übernehmen, teilten die Stiftung und die Stadt Essen am Montag mit. Danach werde die Stadt für dauerhaft freien Eintritt in das renommierte Kunstmuseum sorgen.