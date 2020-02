Polizei suchte verletzte Schafe mit Hubschrauber

Kalkar (dpa/lnw) - Die Polizei hat mit einem Hubschrauber nach ausgebüxten Schafen gesucht, die beim Zusammenstoß eines Autos mit der Herde verletzt oder geflüchtet waren. Am Samstagabend seien in Kalkar (Kreis Kleve) einige der rund 60 Tiere durch ein Loch im Weidezaun auf die Straße gelaufen und von einem 60-Jährigen erfasst worden. Vier Tiere seien unmittelbar nach der Kollision gestorben, acht weitere wegen schwerer Verletzungen von einer Tierärztin eingeschläfert worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Von dpa