Köln (dpa) - US-Model Jeremy Meeks (35), der mit einem Polizeifoto weltberühmt wurde, ist beeindruckt von der Domstadt Köln. «I love Cologne, especially the Dome», sagte der 35-Jährige in Köln bei einer Süßwarenparty. Er könne nicht glauben, dass der Grundstein für die weltberühmte Kirche vor über 700 Jahren gelegt wurde: «It's wonderful».

Von dpa