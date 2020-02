In Bayern wurden am Montag zwei weitere Infektionen bestätigt. Damit stieg die Zahl der Infizierten in dem Bundesland auf zehn und bundesweit auf zwölf Menschen. Allen ging es am Montag den Angaben zufolge soweit gut. Einige von ihnen hätten grippeähnliche Symptome gehabt, teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit.