Klopp lobt BVB für Can-Verpflichtung: Faust aufs Auge

Dortmund (dpa) - Liverpool-Trainer Jürgen Klopp sieht in Mittelfeldspieler Emre Can (26) eine passende Verstärkung für seinen Ex-Club Borussia Dortmund. «Ich freue mich für den BVB und Emre Can. Das ist eine Win-win-Situation. Emre ist bei einem Club, der wie die Faust aufs Auge passt», sagte er der «Bild»-Zeitung (Dienstag-Ausgabe). Can spielte unter Klopp drei Jahre für die Reds. Dortmund hat den 25-maligen Nationalspieler zunächst bis zum Sommer von Juventus Turin ausgeliehen und will ihn danach fest verpflichten.

Von dpa