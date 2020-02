Familiäre Gründe: Greve verlässt Gummersbach am Saisonende

Gummersbach (dpa/lnw) - Handball-Zweitligist VfL Gummersbach muss sich einen neuen Trainer suchen. Torge Greve wird seinen auslaufenden Vertrag aus familiären Gründen nicht verlängern und den Verein am Saisonende verlassen. Das gab der VfL am Dienstag bekannt. Grund für Greves Schritt ist die räumliche Distanz zu seiner in Norddeutschland lebenden Familie.