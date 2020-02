Comedian Jan van Weyde gewinnt Hamburger Comedy Pokal 2020

Hamburg (dpa/lno) - Der Kölner Comedian Jan van Weyde hat den mit 3000 Euro dotierten Hamburger Comedy Pokal 2020 gewonnen. Der Comedian setzte sich am Montagabend im Schmidt's Tivoli gegen sechs Finalteilnehmer durch. «Ob über die Fallstricke des Familienwahnsinns oder über die Absurdität so mancher Synchronstimme, Jan van Weyde eröffnete das grandiose Finale und blieb dem Publikum nachhaltig im Gedächtnis», teilten die Veranstalter am Dienstag in Hamburg mit.

Von dpa