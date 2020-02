Straßenbahn in Duisburg entgleist: Fahrer schwer verletzt

Duisburg (dpa/lnw) - In Duisburg ist eine Straßenbahn entgleist und gegen einen Strommast geprallt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall am Dienstagvormittag in der Fahrerkabine eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite ihn mit schwerem Gerät und brachte ihn in ein Krankenhaus, wie Stadt und Polizei berichteten. Als der Unfall geschah, waren zwei Fahrgäste in der Straßenbahn. Sie wurden dem Rettungsdienst übergeben. Über ihren Gesundheitszustand wurde zunächst nichts bekannt. Warum die Bahn entgleiste, war ebenfalls unklar.

Von dpa