Beverungen (dpa/lnw) - Ein Schulbus mit 45 Kindern ist in Beverungen im Kreis Höxter mit einem Kleintransporter und einem Lastwagen kollidiert. Die Kinder seien unverletzt geblieben und am Dienstagmorgen in einem Ersatzbus zur Schule gebracht worden, teilte die Polizei mit. Demnach hätte der Unfall deutlich schlimmer enden können.

Von dpa