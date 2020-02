Raubserie auf Tankstellen: Polizei nimmt Verdächtige fest

Menden (dpa/lnw) - Nach einer Raubserie auf mehrere Tankstellen im sauerländischen Menden hat die Polizei fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 19 Jahren gefasst. Vier der jungen Männer seien unmittelbar vor einem weiteren Raub an einer Tankstelle festgenommen worden, erklärten die Beamten am Dienstag. Nach den Festnahmen am Sonntag überführten die Ermittler am Montag einen weiteren Verdächtigen. Die Tatbekleidung und ein Messer seien sichergestellt worden.

Von dpa