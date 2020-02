Münster (dpa/lnw) - Rund fünf Monate nach der Explosion in einem Haus in Münster hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen versuchten Mordes erhoben. Das wirft sie einer 67 Jahre alten Mieterin und ihrer Tochter (38) vor. Zudem wurden sie wegen Brandstiftung mit versuchter Todesfolge angeklagt, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte.

Von dpa