Eberl hält an Kritik an Pleas Platzverweis fest

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat in der aktuellen Diskussion über eine strengere Bestrafung von reklamierenden Fußball-Profis mit unterschiedlichen Aussagen für Aufsehen gesorgt. Anders als noch nach dem 2:2 im Bundesliga-Spitzenspiel am vergangenen Samstag bei RB Leipzig, als er den Platzverweis für Stürmer Alassane Pléa kritisiert hatte, empfahl er Schiedsrichter Deniz Aytekin in einer am Dienstag ausgestrahlten ARD-Doku («Karten, Pfiffe, fette Bässe») konsequentes Durchgreifen: «Zieht die neuen Regeln bitte durch, es braucht unbedingt mehr Respekt vor euch Schiedsrichtern», sagte Eberl.