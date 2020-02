Glatteis: 40-Tonner rutscht in Straßengraben

Bocholt (dpa/lnw) - Durch Glatteis ist es am Mittwochmorgen im Kreis Borken zu mindestens 15 Verkehrsunfällen gekommen. Neben zahlreichen gestürzten Radfahrern mit leichten Verletzungen oder Sachschäden, rutschte in Bocholt ein LKW in einen Straßengraben, wie die Polizei berichtete. Die Bergung des ungeladenen 40-Tonners führte zu einer temporären Sperrung der Straße. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei mahnte, die Fahrweise den Witterungsbedingungen anzupassen.