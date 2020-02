Polizist soll Kollegen bei Einsatz behindert haben

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Polizist vom Niederrhein soll am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen Polizeieinsatz behindert und Kollegen übel beleidigt haben. Von Donnerstag an steht der 42-Jährige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung vor dem Amtsgericht, wie eine Gerichtssprecherin bestätigte. Die Verteidigerin des Angeklagten sagte am Mittwoch, man werde im Prozess zu den Vorwürfen Stellung nehmen, aber derzeit noch nicht.

Von dpa