Kirchenaustritte in NRW sprunghaft gestiegen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Kirchenaustritte ist 2019 in Nordrhein-Westfalen sprunghaft gestiegen. Insgesamt traten im vergangenen Jahr 120 188 Menschen aus der Kirche aus, wie das Justizministerium in Düsseldorf am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das waren deutlich mehr als im Jahr zuvor - 2018 hatten 88 510 Menschen den Kirchen den Rücken gekehrt. Und schon damals bedeutete das einen erheblichen Anstieg. Aus den Zahlen lässt sich allerdings nicht ablesen, wie sich die Austritte je nach Konfession aufschlüsseln.