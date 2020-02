Kölner Profi Clemens nach neun Monaten zurück im Training

Kölner (dpa) - Der Kölner Fußball-Profi Christian Clemens ist nach neunmonatiger Zwangspause in das Mannschaftstraining des Bundesligisten zurückgekehrt. Wie der Tabellen-14. mitteilte, nahm der von einer schweren Knieverletzung genesene 28-Jährige am Mittwoch erstmals wieder an der kompletten Einheit von Coach Markus Gisdol teil. Der Außenstürmer hatte sich die Blessur am 26. April 2019 im Zweitliga-Spiel der Kölner gegen Darmstadt (1:2) zugezogen.

Von dpa