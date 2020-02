Leverkusen: Neuzugang Palacios gibt Debüt gegen Stuttgart

Gegenüber der 1:2-Niederlage in der Liga am Samstag in Hoffenheim bietet Trainer Peter Bosz zudem Mitchell Weiser für Kapitän Lars Bender rechts hinten, Aleksandar Dragovic für Jonathan Tah in der Innenverteidigung und Lucas Alario im Sturm für Kevin Volland auf.

Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo veränderte sein Team gegenüber dem 1:1 beim FC St. Pauli gleich auf sechs Positionen. In die Startelf rückten unter anderem Gonzalo Castro an alter Wirkungsstätte und Daniel Didavi, auf die Bank musste unter anderem Mario Gomez.