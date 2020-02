Einbruchserie in Gastronomiekette: Drei Männer festgenommen

Oberhausen/Mettmann (dpa/lnw) - Nach einer Serie von Einbrüchen in Geschäftsräume einer Gastronomiekette im Ruhrgebiet hat die Polizei am Donnerstag drei mutmaßliche Einbrecher in Mettmann, Wuppertal und Oberhausen festgenommen. Bei den seit Dezember 2019 andauernden Ermittlungen habe es immer mehr Beweise für ihre Tatbeteiligung gegeben, teilte die Polizei in Oberhausen mit. Haftbefehle wurden beantragt. Die Ermittler durchsuchten vier Wohnungen in Oberhausen, Mettmann, Moers und Wuppertal, wo auch die Tatverdächtigen aufgegriffen wurden.

Von dpa