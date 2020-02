Dülmen (dpa/lnw) - Ein Lastwagenfahrer ist nach einem Reifenplatzer auf der A43 bei Dülmen in seinem Führerhaus von seiner eigenen Kartoffelfracht überschüttet und schwer verletzt worden. Einsatzkräfte befreiten den 73-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Von dpa