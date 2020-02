Justizminsiter zur Schul-Mobbing-Debatte

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) hat sich in die Debatte um Mobbing von Schülern gegen Lehrer in sozialen Medien eingeschaltet. «Cybermobbing ist für alle Betroffenen eine schwere Belastung und der Handelnde macht sich in der Regel strafbar. Unsere Staatsanwaltschaften verfolgen deshalb Straftaten zum Nachteil von öffentlich Bediensteten und nach Maßgabe des Jugendstrafrechts auch in den Schulen unnachgiebig», sagte Biesenbach am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa