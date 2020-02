Hamann zum Fall Torunarigha: «mit aller Härte» bestrafen

München (dpa) - Im Fall Jordan Torunarigha hat Sky-Experte Dietmar Hamann ein hartes Vorgehen gegen die mutmaßlichen Täter gefordert. «Du musst natürlich schauen, wenn so etwas passiert, dass du die Dinge im Keim erstickst. Du musst mit aller Härte diese Leute bestrafen, weil so etwas in den Stadien und auch auf der Straße keinen Platz hat», forderte der ehemalige Nationalspieler am Donnerstag in München.

Von dpa