Maskierte sprengen Geldautomaten in Essen

Essen (dpa/lnw) - Drei Maskierte haben einen Geldautomaten in Essen gesprengt und sind danach geflüchtet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, beobachtete eine Zeugin das Geschehen im Essener Südostviertel am frühen Freitagmorgen. Die Verdächtigen seien ihren Angaben zufolge in einem Auto in Richtung A40 geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher. Ob sie Geld erbeuteten, war zunächst unklar. Durch die Detonation seien mehrere Scheiben zu Bruch gegangen, hieß es. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unbekannt.

Von dpa