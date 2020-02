600 Mehrwegkisten gestohlen: Schaden von über 2200 Euro

Beelen (dpa/lnw) - Unbekannte haben 600 Mehrwegkisten und mehrere Paletten von einem Firmengrundstück eines Lebensmittelhändlers im münsterländischen Beelen gestohlen. Wie die Polizei am Freitag berichtete, waren die Kisten des «Euro Pool Systems» zwar leer, dennoch sei durch den Pfandwert der Kisten ein Schaden von über 2200 Euro entstanden. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter in der Nacht zu Donnerstag ein Fluchtauto genutzt haben. Sie fahndet nach verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in der Tatnacht nahe dem Firmengelände gesehen wurden.

Von dpa