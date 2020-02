Bastei Lübbe muss Millionen auf Games-Tochter abschreiben

Köln (dpa)- Für das Kölner Verlagshaus Bastei Lübbe wird der Einstieg in das Geschäft mit Computer-Spielen zum Millionengrab. Aufgrund der schwachen Geschäftsentwicklung in dem vor einigen Jahren aufgebauten Computerspiel-Bereich muss der Verlag Wertberichtigungen von 12 bis 14 Millionen Euro auf seine 51-prozentige Beteiligung am Spieleentwickler Daedalic Entertainment vornehmen. Der Konzernvorstand prüft nun die Optionen zur Restrukturierung und Neuausrichtung des Geschäftsmodells in diesem Bereich, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte

Von dpa