Polizei-Schüsse auf Friedhof: Ermittlungen eingestellt

Bochum (dpa/lnw) - Der Tod eines bewaffneten Jägers auf einem Bochumer Friedhof durch eine Polizeikugel hat keine strafrechtlichen Folgen für zwei Beamte. Die Staatsanwaltschaft Bochum habe das Verfahren eingestellt, teilte die Polizei in Essen am Freitag mit. Die beiden Polizisten hätten in Notwehr gehandelt. Sie hätten von einem Angriff durch den Mann ausgehen können und die Schusswaffe gebrauchen dürfen.

Von dpa