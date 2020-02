SPD moniert Taktik in Kommunen mit stockendem Wohnungsbau

Düsseldorf (dpa/lnw) - Parteipolitisches Kalkül im Kommunalwahlkampf blockiert laut der SPD in Nordrhein-Westfalen oft den Neubau von Sozialwohnungen. Einige Kommunalvertreter beugten sich dem Willen mancher Wähler, «problematische Bevölkerungsgruppen» fernzuhalten. «Die Vorbehalte sind noch da», sagte Jochen Ott, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag, am Freitag in Düsseldorf.