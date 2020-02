Die Beamten hätten allerdings das Kennzeichen notiert, teilte die Polizei am Freitag mit. In der Nacht sei der Rollerfahrer einer Streife aufgefallen, die ihn stoppen wollte. Der Mann habe daraufhin die Flucht übers Feld angetreten. Als der Roller stürzte, gingen die Beamten in die Eisen, um den Mann nicht zu überfahren. Nach dem Bremsmanöver steckte der Streifenwagen aber fest. Der Flüchtige konnte seinen Roller aufrichten und entkommen.

Nach Angaben der Polizei wurde das Polizeiauto mit Hilfe der Feuerwehr und eines Abschleppwagens vom Acker geholt. «Der erfolgreich geflüchtete Rollerfahrer muss dennoch mit staatlichem Besuch rechnen, konnte der Polizeibeamte doch auf dem Feld das Kennzeichen erkennen und polizeiliche Ermittlungen einleiten», so die Polizei in einer Mitteilung.