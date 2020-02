Duisburg (dpa/lnw) - In Erwartung des Sturms «Sabine» haben Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen in Sachen Unterricht an diesem Montag unterschiedliche Regelungen getroffen. Einige große Städte wie Essen, Neuss oder Gelsenkirchen teilten bereits am Freitag mit, dass der Unterricht in allen ihren Schulen wegen der zu erwartenden Wetterlage ausfällt.

Von dpa