Einsatz nach Gasexplosion in Lienen: Feuerwehrleute verletzt

Lienen (dpa/lnw) - Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Lienen (Kreis Steinfurt) sind fünf Feuerwehrleute verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erlitten einige von ihnen am Samstagvormittag auch schwere Verletzungen. Der Großeinsatz der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks dauerte nach Angaben eines Feuerwehrsprechers am frühen Nachmittag an. Zuvor hatten die «Westfälischen Nachrichten» über die Explosion berichtet.

Von dpa