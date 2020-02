Lienen (dpa/lnw) - Nach einer Gasexplosion in einem Haus in Nordrhein-Westfalen ist einer der beiden eingeschlossenen Feuerwehrleute gerettet worden. «Wir haben den ersten jetzt herausgeholt», sagte ein Sprecher der Polizei Steinfurt am Samstagnachmittag. «Nun arbeiten wir mit Hochdruck daran, auch den zweiten zu befreien.» Von diesem gebe es allerdings weiterhin noch kein Lebenszeichen, die Lage sei unklar. Der Gerettete wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Das Gebäude sei durch die Explosion teilweise eingestürzt. Ein Fachmann für einsturzgefährdete Bauten vom Technischen Hilfswerk sei vor Ort, um bei der Rettung zu beraten. Neben den zwei Eingeschlossenen wurden drei Feuerwehrleute beim Einsatz verletzt.

Wegen Gasgeruchs hatten Bewohner am Samstagvormittag die Feuerwehr alarmiert. Nach jetzigem Stand kam es zu der Explosion, während die Feuerwehrleute nach dem Ursprung des Geruchs suchten. Alle Bewohner konnten zuvor in Sicherheit gebracht werden. Der Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Technischem Hilfswerk dauerte am Samstagnachmittag noch an. Die Ursache für die Explosion war unklar. Die Polizei konnte das Gebäude noch nicht betreten.