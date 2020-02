Köln/Bonn (dpa/lnw) - Während in ein einigen Regionen Nordrhein-Westfalens die ersten stürmischen Böen des Tiefs «Sabine» zu spüren sind, hat der Deutsche Wetterdienst weitere Unwetterwarnungen ausgesprochen. Am späten Nachmittag sei auch in flacheren Regionen des Landes mit orkanartigen Böen zu erwarten, teilte der Dienst am Sonntag mit.

Von dpa