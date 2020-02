21-Jähriger in Bocholt vermutlich aus Eifersucht erstochen

Bocholt (dpa/lnw) - Bei einem Streit mit dem Ex-Mann seiner Freundin ist ein 21-jähriger Mann in Bocholt durch Messerstiche tödlich verletzt worden. Die beiden Männer seien am Samstagabend «möglicherweise zunächst verbal» in Streit geraten, sagte der Leiter der durch die Polizei Münster eingerichteten Mordkommission, Joachim Poll, am Sonntag. Im Verlaufe des Streits habe einer von ihnen ein Messer gezückt und es sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der beide Verletzungen erlitten.

Von dpa